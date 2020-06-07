الأمم المتحدة تحقق في تقارير مرعبة عن عمليات انتقامية ارتكبتها ميليشيا الوفاق في ليبيا

أعلنت الأمم المتحدة أنها تتحقق في تقارير تفيد بوقوع أعمال نهب وتدمير للممتلكات في مدينتي ترهونة والأصابعة جنوب طرابلس اللتين دخلتهما الميليشيات التابعة لحكومة الوفاق الليبية مؤخرا.

وقالت البعثة الأممية في ليبيا في بيان صدر عنها، إن أكثر من 16 ألف شخص شردوا خلال الأيام القليلة الماضية في ترهونة وجنوبي طرابلس، أثناء المعارك بين قوات حكومة الوفاق و”الجيش الوطني الليبي” في المنطقة.

وأضافت: “التقارير عن اكتشاف عدد من الجثث في المستشفى في ترهونة مزعجة جدا”.

وتابعت: “تلقينا عدة تقارير حول أعمال نهب وتدمير لممتلكات عامة وخاصة في ترهونة والأصابعة والتي تبدو في بعض الحالات أفعال عقاب وانتقام تهدد بتآكل النسيج الاجتماعي الليبي”.

من جهتها قالت حنان صلاح الباحثة في منظمة “هيومن رايتس ووتش”: “يتعين على حكومة الوفاق الوطني اتخاذ خطوات عاجلة لوقف جرائم الانتقام في ترهونة”.