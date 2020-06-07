موجة غضب بسبب فيديو السائحين الإسرائيليين بقطر.. وحساب رسمي لإسرائيل يحتفي بمواطنيه في قلب الدوحة

أثار فيديو نشرته وسائل إعلام إسرائيلية لمرشد سياحي قطري ظهر أثناء ترحيبه بسياح إسرائيليين في قطر كان يقلهم في سيارته، موجة غضب عارمة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأظهر الفيديو، الذي نشرته صفحة إسرائيل الرسمية بالعربية على تويتر، المرشد السياحي القطري وهو يعني بالعبرية ترحيبا بالسياح الإسرائيليين في قطر.

فيما نقلت حسابات الفيديو، معلقة بأن هذه الفيديو حلقة جديدة من التطبيع القطري الإسرائيلي، الذي لم يعد يخفى على أحد.

وفي مارس الماضي، نشر حساب تويتر الرسمي بالعربية لإسرائيل “إسرائيل بالعربية”، صورة لسائح إسرائيلي في العاصمة القطرية، معلقة عليها “إسرائيلي يهودي زار الدوحة عاصمة قطر يقول: “عندما أتجول في قطر وأمضي بعض الوقت مع السكان، فإن ذلك يمنحني شعورًا جيدًا مع أولاد عمنا”.