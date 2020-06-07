إتلاف 12 عربة خضار وفواكه و280 كجم خبز فاسد في مكة

تواصل الإدارة العامة لشؤون البلديات‬⁩ ممثلة في ⁧‫ بلدية المسفلة الفرعية‬⁩ بالتعاون إدارة النظافة الحملة المكثفة لمكافحة الظواهر السلبية في حوش بكر أسفر عنها إتلاف 12 عربة و مبسط محملة بالخضروات والفواكه مجهولة المصدر والغير صالحة للاستهلاك الادمي إتلاف 280 كجم خبز فاسد ومتعفن.

وتواصل أمانة العاصمة المقدسة حملاتها الرقابية حرصاً منها على سلامة المواطنين والمقيمين ورغبة منها في التأكدعلى سلامة الأغذية والمواد الاستهلاكية المقدمة

وتطبيق الإجراءات الوقائية في الأسواق التجارية والمنشآت الغذائية،واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للحد من الأطعمة والمواد الاستهلاكية والطبية الفاسدة والمقلدة والمنتهية الصلاحيةوالمجهولة المصدر.