في جريمة غامضة .. مقتل أبرز شيوخ قبائل قحطان #وفاة_الشيخ_مسفر_بن_وقيان

أعلنت حسابات و ملتقيات مرتبطة بقبائل قحطان على مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الأحد، عن مقتل أحد رموز قبيلة قحطان الشيخ مسفر بن ناصر بن وقيان السنحاني، بمحافظة الحرجة في منطقة عسير .

وذكر ملتقى قبائل شريف قحطان الرسمي عبر موقع “تويتر”، أنه سيتم تشييع جثمان الشيخ مسفر في الساعات القليلة المقبلة، وسط إجراءات وقائية معينة.

وأطلق ناشطون على “تويتر” عقب وفاته وسم “وفاة الشيخ مسفر بن وقيان”، الذي شهد تفاعلا كبيرا

و يعتبر الشيخ مسفر كأحد أبرز شيوخ قبائل قحطان كما اشتهر بأعماله الخيرية، التي تحدث عنها الكثير من رواد مواقع التواصل

فيما تداولت تغريدات على حسابات وملتقيات من القبيلة تشير إلى أن الضالع في قتل الشيخ من أحد العاملين لديه.