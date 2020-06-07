ترامب يعلق على استقالة محرر صفحة الرأي في نيويورك تايمز بعد مقال “إرسال الجيش للمدن”

علَق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على استقالة محرر صفحة الرأي في صحيفة نيويورك تايمز، جيمس بينيت، قائلاً في تغريدة “لقد استقال بسبب المقال الافتتاحي الممتاز الذي كتبه السناتور العظيم توم كوتون. الشفافية!”.

وقدم بينيت استقالته بعد ردود فعل شديدة من صحفيي نيويورك تايمز والجمهور العام، لنشر الصحيفة مقال افتتاحي كتبه عضو مجلس الشيوخ عن ولاية أركنساس توم كوتون، دعا خلاله إلى إرسال الجيش لمدن في الولايات المتحدة لقمع الاحتجاجات العنيفة في جميع أنحاء البلاد.

وكتب ترامب، عبر تويتر: “محرر الرأي في نيويورك تايمز خرج للتو. هذا صحيح، لقد استقال من المقال الافتتاحي الممتاز الذي صاغه السناتور العظيم توم كوتون. الشفافية! تفتخر ولاية أركنساس بتوم. نيويورك تايمز أخبار كاذبة!”.

ونُشر مقال توم كوتون الافتتاحي، يوم الأربعاء، حيث جادل في أن قانون “الانتفاضة” يمكن استخدامه كحجة لنشر الجيش الأمريكي في جميع أنحاء البلاد، لمساعدة جهات إنفاذ القانون المحلية في التعامل مع الاضطرابات التي أثارتها وفاة جورج فلويد.

ونُشر مقال الرأي في قسم الرأي في صحيفة، لكن العاملين في كل من صفحة الرأي وغرفة الأخبار – التي تعمل منفصلة عن بعضها البعض – عارضوا ذلك علنًا.

وفي البداية، دافع محرر صفحة الرأي جيمس بينيت عن المقال، لكنه قال في وقت لاحق إنه من الخطأ نشره، وألقى باللوم على حدوث خلل في عملية التحرير بسبب الخطأ.