مصر تشدد الإجراءات الأمنية على الحدود مع ليبيا

أفادت تقارير عربية، الاثنين، بأن مصر شددت الإجراءات الأمنية على الحدود مع ليبيا.

وأظهرت مقاطع فيديو تحركات عسكرية بآليات ومعدات ثقيلة على الحدود المصرية الليبية، فيما لم يتم التأكد من صحتها.

وقالت مصادر إن القاهرة تتابع عن كثب كافة التطورات على الأراضي الليبية، وفقا لقناة العربية.

فيما لا يزال التأييد العربي والدولي، للمبادرة المصرية بشأن وقف إطلاق النار في ليبيا، كان آخرها ترحيب بريطانيا بالمبادرة، وتأكديها على ضرورة توفير الدعم الدولي لها.

ورحبت، يوم الأحد، كل من بريطانيا وألمانيا وإيطاليا واليونان، والجزائر وتونس بـ”إعلان القاهرة” الذي يتضمن مبادرة شاملة أعلنها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لحل الأزمة الليبية وإنهاء الصراع المسلح في هذا البلد.

وأشادت وزارة الخارجية اليونانية بالمبادرة المصرية، مشيرة إلى أن أولويات الحل تتمثل في وقف فوري لإطلاق النار وانسحاب القوات الأجنبية والمرتزقة من البلاد ونزع سلاح الميليشيات وعودة الاطراف الليبية إلى طاولة الحوار.