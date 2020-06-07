شرطة القصيم: العثور على مواطن يعاني اعتلالات نفسية في منطقة نائية

أعلنت شرطة منطقة القصيم، الاثنين، أن الجهات الأمنية عثرت على مواطن يعاني من اعتلالات نفسية بعد رصد تواجده في منطقة نائية.

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم المقدم بدر السحيباني، بأن الجهات الأمنية باشرت بلاغاً، صباح اليوم الأحد، عن تغيب شخصٍ يعاني من اعتلالات نفسية، مواطن – في العقد الثالث من العمر، وقد أسفرت إجراءات البحث والتقصي، عن رصد تواجده في منطقة نائية، وعند مباشرة رجال الأمن في التعامل معه حاول الهرب بالتهجم عليهم بالحجارة، ما اقتضى التعامل معه بما ينسجم وحالته الصحية للسيطرة عليه دون أن يلحق أذى بنفسه.