كانت معدة لبيعها في السوق السوداء… مداهمة مستودع وضبط مليوني كمامة

‫داهمت وزارة التجارة‬⁩ بمشاركة وزارة الداخلية‬⁩ وهيئة الغذاء والدواء‬⁩ مستودعًا يُخزّن كمامات وليتم بيعها بطرق غير نظامية في السوق السوداء.

وبحسب التفاصيل التي تحصلت عليها “الوئام” فقد تمت مصادرة 1.9 مليون كمامة وتم تسليم المخالفين للجهات الأمنية لإكمال الإجراءات النظامية بحقهم.

وتواصل وزارة التجارة حملاتها الرقابية حرصاً منها على سلامة المواطنين والمقيمين ورغبة منها في التأكد على سلامة الأغذية والأدوية والمواد الاستهلاكية من معقمات وكمامات وتطبيق الإجراءات الوقائية في الأسواق التجارية والمنشآت الغذائية والطبية.