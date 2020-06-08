زعيمة المعارضة الإيرانية: ضحايا كورونا 50 ألفًا.. وخامنئي وروحاني يتحملان المسئولية

قدّرت المعارضة الإيراني عدد ضحايا فيروس كورونا في البلاد، بما يتجاوز 50 ألف شخص، بناءً على معلومات “عبر شبكات المنظمة ومن المستشفيات، العيادات، المراكز الطبية، مراكز تغسيل الجثث والمقابر، فضلاً عن تقارير داخلية خاصة”.

وحملت زعيمة منظمة مجاهدي خلق الإيرانية مريم رجوي، السلطات الرسمية المسؤولية عن ارتفاع الأرقام قائلةً: “الكارثة كان يمكن تفاديها، وكان يمكن تفادي الخسائر في الأرواح بهذه الأبعاد”.

وأضافت رجوي أن “خامنئي وروحاني، يتحملان المسؤولية بشكل مباشر عن العدد المتزايد للضحايا ويجب محاسبتهما” على ذلك.