لمهام الاغتيال والتفخيخ وحشد المقاتلين لليبيا.. المخابرات التركية تدير كتيبة “دواعش” بسوريا

فالت مصادر في المرصد السوري لحقوق الإنسان إن كتيبة من 40 “داعشيًّا” عراقيًّا، تعمل تحت قيادة المخابرات التركية في شمال سوريا.

وأوضحت المصادر أن كتيبة الدواعش العراقيين تعمل تحت لواء “تجمع أحرار الشرقية” الموالي لتركيا في مدينة الباب السورية، وتتولى مهام الاغتيال، والتفجير، والتفخيخ، وتصفية كل من يحاول الهرب إلى تركيا من أعضاء داعش، أو اعتقالهم.

وبحسب المصادر ذاتها، فإن أوامر المخابرات التركية للدواعش، تتضمن مساومة المعتقلين بين القتل أو الانتقال إلى ليبيا، للقتال في صفوف ميليشيات حكومة الوفاق برئاسة فايز السراج، المدعومة من تركيا.

وقالت المصادر إن للكتيبة سجنًا سيئ السمعة في مدينة الباب، يشرف عليه المدعو “أبو وقاص العراقي”، الذي يتنقل بين تركيا وريف حلب الشرقي، والتقطت له صور في ولاية شانلي أورفا جنوب تركيا تؤكد لقاءه مع القيادي في تنظيم داعش المدعو “أبو أسامة الطيانة”.