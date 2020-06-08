عدّاد #كورونا: 7 ملايين إصابة.. والوفيات 400 ألف

تجاوزت أعداد الإصابات بفيروس كورنا المستجد، 7 ملايين شخص حول العالم، في السادسة من صباح اليوم، الإثنين، بتوقيت جرينتش.

وأكدت البيانات المتوفرة على موقع جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، أن إجمالي الإصابات بلغ 7.000.015 ملايين إصابة، والمتعافين 3.1 ملايين، في حين بلغ عدد الوفيات 400 ألف.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم بعدد الإصابات، تليها البرازيل، وروسيا، والمملكة المتحدة، والهند، وإسبانيا، وإيطاليا، وبيرو، وفرنسا، وألمانيا، وإيرانن وتركيان وتشيلي، والمكسيك، وباكستان، والسعودية.

كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم بأعداد الوفيات، تليها المملكة المتحدة، وإيطاليا، وفرنسا، وإسبانيا، والبرازيل.