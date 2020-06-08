عاجل… إغلاق مستشفى خاص بالشرقية وعزل حالات اشتباه #كورونا بين موظفيه

أغلقت المديريه العامة للشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية أحد المستشفيات الخاصة الشرقية 100 سرير ، وذلك بعد تسجيله لعدد من حالات الإصابة بفايروس كورونا المستجد GOVID-19

وأوضح المتحدث الرسمي لصحة الشرقية أسعد سعود ثبوت إغلاق أحد المستشفيات الخاصة بالكامل أمس السبت بعد ثبوت حالات مصابة بفايروس كورونا المستجد بين منسوبيه، مع استمرار تقديم الرعاية الصحية بالأقسام الداخلية كالحالات المنومة، وكذلك إغلاق العيادات الخارجية وأقسام الطوارئ، مبينا بأن تقرير لمكافحة العدوى يتم بشكل يومي ويرفع للجهة المختصة بمقام الوزارة.

وأكد بأنه تم تشكيل فريق عمل خاص لتقديم الاستشارة والمشاركة في إدارة الأزمة من قبل صحة الشرقية وباشر الفريق عمله، فيما تجري المتابعة والعمل اليومي بالتنسيق مع مركز القيادة بالوزارة.