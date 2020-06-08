الجيش السوداني يتوعد ويوضح… قوات الدفاع الشعبي تم حلها وتسريح منسوبيها

نفى الجيش السوداني اليوم الاثنين صحة الانباء عن تحويل قوات الدفاع الشعبي لقوات الحتياط الاقليمية في السودان ، مؤكدا في بيان تلقت “الوئام” نسخة منه أنه كل ماتردد عبر وسائل التواصل الاجتماعية أخبارا ملفقة فقط.

وقال العميد الطاهر محمد ابو هاجة المستشار الاعلامي للقائد العام لقوات الجيش السوداني أن القوات المسلحة السودانية تؤكد عدم صحة هذه الاخبار ولا يوجد اي جسم قائم يمثل ماورد في المعلومات المغلوطة المتداولة التي قصد منها الاساءة للمؤسسة العسكرية بما يخدم اجندة اعداء الوطن.

وقال ان الجيش السوداني يعيد تنظيم نفسه بنفسه وفق متطلبات التغيير الحالي الساعي لازالة المظاهر الدالة على عدم الاحترافية والولاء لغير الوطن ولم ننشئ اي اجسام تخالف عهدها مع الشعب السوداني.

وقال ان القوات المسلحة تؤكد ان قرار حل الدفاع الشعبي ومنسقيته ومنسقيات الخدمة الوطنية قرار لا رجعة فيه وبالفعل تم تسريح كل منسوبي هذه الاجسام واستلام مقارهم وعهدهم المختلفة وتم توظيفها في وحدات تخدم القوات المسلحة التي عاهدت الشعب على حماية الثورة المجيدة وتطلعاته في بناء السودان.