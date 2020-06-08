الهلال الأحمر: حالات الاشتباه بكورونا ليست من الطارئة ولا ننقلها

أكدت هيئة الهلال الأحمر، أن هدفها الرئيسي السعي لتخفيف حدة المصائب والآلام البشرية دون تمييز أو تفرقة في المعاملة لأي سبب، لافتة إلى أن عمل الهيئة يرتكز على مباشرة الحالات الطارئة التي تحتاج إلى نقل إسعافي لأقرب منشأة صحية أما الحالات المرضية غير الطارئة فتكتفي الهيئة بتقديم النصائح الإسعافية عبر غرف العمليات المركزية التي تستقبل قرابة 500 ألف بلاغ إسعافي شهريًا.

وقالت الهيئة في بيان لها اليوم الإثنين، إن حالات الاشتباه بفيروس كورونا لا تعد من الحالات الطارئة لأن العرف الطبي يقضي بأن الوقت يعني الحاجة لإنقاذ الأرواح أما الحالات المرضية غير طارئة أو البسيطة والتي لا تستدعي النقل الإسعافي، فيجب في مثل هذه الحالة أخذ التعليمات والإجراءات الصحية اللازمة من الجهات ذات الاختصاص.

ونوهت الهيئة عبر منصاتها الرسمية على وسائل التواصل الاجتماعي، أن طلب الخدمة الإسعافية عبر 997 يقتصر على الحالات الطارئة التي تحتاج إلى نقل إسعافي لا سيما وأن طلب الخدمة للحالات غير الطارئة قد يتسبب في عدم مباشرة حالات إسعافية طارئة ذات أولوية قصوى، مؤكدة أن الخدمات الصحية تقدم لجميع المواطنين والمقيمين دون استثناء، كما أن الأمر الملكي الكريم الذي وجه بعلاج جميع مصابي فيروس كورونا يعكس حرص الدولة على صحة المواطنين والمقيم دون تميير.