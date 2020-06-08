حملة لمكافحة الظواهر السلبية في حوش بكر للحد من انتشار فايروس كورونا

واصلت الإدارة العامة لشؤون البلديات ممثلة في بلدية المسفلة الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، بالتعاون مع الإدارة العامة للنظافة الحملة الميدانية المكثفة لمكافحة الظواهر السلبية في حوش بكر – بشارع المنصور – حيث تم مصادرة وإتلاف 12 عربة ومبسط تستخدم من قبل الباعة الجائلين لبيع الخضروات والفواكه مجهولة المصدر وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي والعمل على تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.

أوضح ذلك رئيس بلدية المسفلة الفرعية المهندس أيمن بن محمد وقاد، بأن البلدية تواصل تنفيذ العديد من الحملات الميدانية بالتعاون الإدارة العامة للنظافة، بهدف القضاء على الظواهر السلبية وغير الحضارية والتي تشكل خطراً على الصحة العامة حيث تم ضبط وإتلاف كميات كبيرة من الخضروات والفواكه مجهولة المصدر وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي محملة في 12 عربة خشبية ومبسط عشوائي مخالف للباعة الجائلين وإتلاف 280 كيلو خبز متعفن وفاسد في حوش بكر.

وأكد “وقاد”، بأن هذه الحملات مستمرة لتغطية جميع المواقع ضمن نطاق البلدية بهدف القضاء على الظواهر السلبية وغير الحضارية والتي تشكل خطراً على صحة وسلامة المواطن والمقيم في العاصمة المقدسة، وذلك يندرج ضمن خطة وزارة الشؤون البلدية والقروية.

ودعى المواطنين والمقيمين، إلى ضرورة الالتزام بالإجراءات والتدابير الاحترازية، وفي حال ملاحظات ومخالفات بلدية يمكن التواصل عبر رقم البلاغات الموحد (940)، ليتم اتخاذ كافة الإجراءات النظامية حيال المخالفات المرصودة.