“تعليم الطائف” تعلن فتح الترشح للعمل بمدارس تعليم الكبار

أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف عن فتح باب الترشح للعمل بمدارس تعليم الكبار (بنين وبنات) وبرامج مجتمع بلا أمية للعام الدراسي القادم ١٤٤١/١٤٤٢

ودعت الادارة راغبي الترشح الدخول على بوابة تعليم الكبار عبر الرابط (http://kebar.taifedu.gov.sa) وتسجيل مستخدم جديد في تعليم الكبار

و وجهت من يملك حسابا سابقا في البوابة باستخدام نفس بيانات الدخول و تعبئة جميع الحقول المطلوبة والاطلاع على جميع الملاحظات المدونة والعمل بها والموافقة على التعهد وإرسال الطلب، علمًا بأن التسجيل في النظام سيبدأ اعتبارا من يوم غد الثلاثاء الموافق ١٧/١٠/١٤٤١، ويغلق النظام يوم الخميس ١٨ ذو القعدة ١٤٤١ فيما سيتم استبعاد أي طلب بعد الانتهاء من التقديم الإلكتروني وفق الفترة الزمنية المحددة

وأوضحت الإدارات أن شروط القبول شملت عدة نقاط وهي.

التقديم يكون للقطاع الذي يعمل به المعلم /ة حاليا وليس له الحق في المطالبة في حال صدور نقله ضمن الحركة الخارجية إلى قطاع آخر من قطاعات تعليم الطائف

ولا يقبل أي برنامج تدريبي يقل عن (۱۲ساعة ) تدريبة وتكون شهادة التدريب صادرة من إدارة التدريب والابتعاث أو المركز الوطني للتطوير المهني التعليمي ، بحد أقصى 3 دورات في التعليم العام ، و 3 دورات في مجال تعليم الكبار

وحددت الادارة الفئات التي يحق لها التقدم :

قائد / ة أو وكيل / ة ويحق لهما التقدم في مجال القيادة أو الوكالة ، معلم / ة ويحق له /L التقدم في مجال التدريس أو القيادة المدرسية .

، مرشد طلابي ويحق لها التقدم في مجال التوجيه والإرشاد ( بنين ،بنات) ، محضر مختبر بالمرحلة الثانوية ( بنين فقط )