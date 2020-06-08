الحياة الفطرية واللأمن البيئي تبحثان سبل التعاون المشترك

استقبل سعادة الدكتور محمد علي قربان رئيس الهيئة السعودية للحياة الفطرية العميد ركن ساهر بن محمد الحربي قائد الخاصة للأمن البيئي في مقر الهيئة السعودية للحياة الفطرية بالرياض.

حيث تم خلال اللقاء بحث مجالات التعاون بين الهيئة والقوات الخاصة للأمن البيئي لتفعيل الدور المشترك لحماية الحياة الفطرية في المملكة. والاستفادة من الإمكانيات التقنية والفنية المتاحة لدى الهيئة وبحث آلية التعاون والتنسيق لضبط المخالفات في المناطق المشتركة بين الجهتين وتطبيق الأنظمة والتشريعات الخاصة بالحياة الفطرية ومناقشة مشاركة الجهتين في البرامج والأنشطة التوعوية المتعلقة بالبيئة.