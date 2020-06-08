عقوبات أمريكية على 123 سفينة وشركتين بقطاع النفط الإيراني

وسعت الولايات المتحدة اليوم الاثنين قائمة عقوباتها التي تستهدف إيران، بفرض قيود على أكثر من 100 سفينة وشركتين على صلة بقطاع إنتاج النفط الإيراني.

وذكرت وزارة الخزانة الأمريكية أنها أدرجت 123 سفينة إيرانية تشارك في نقل الوقود وشركتي “ESAIL SHIPPING LIMITED” و”ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN SHIPPING LINES” العاملتين في هذا القطاع في قائمة العقوبات.

وتتبع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حملة “الضغوط القصوى” على إيران منذ توليه السلطة عام 2017، تشمل فرض عقوبات اقتصادية قاسية على طهران التي يقول البيت الأبيض إنها أكبر داعم دولي للإرهاب في الشرق الأوسط.