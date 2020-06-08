إلزام المجمعات التجارية و المولات في الرياض بإجراء إنساني يخص السائقين

أعلنت أمانة الرياض،اليم، أن التنظيم الجديد للمجمعات التجارية والمولات، الذي سيصدر قريبًا من الأمانة سيتضمن أمرا إنسانيا بخصوص السائقين

و أكدت الأمانة أن التنظيم يتضمن توفير غرف انتظار خاصة بالسائقين وفق ضوابط محددة، لحمايتهم من حرارة الشمس بما يعزز البُعد الإنساني للمدينة.

وكان سمو أمين منطقة الرياض قد وجه بإلزام المجمعات والمولات التجارية بتشجير مواقف السيارات التابعة لها..

و أكدت الأمانة سابقا أن التنظيم الجديد سيصدر في غضون أسبوعين، ويراعي الإجراءات المقررة والتي من بينها استخدام أشجار ذات ظل واسع، مع مراعاة تقليل استهلاكها للمياه، ومناسبتها للظروف المناخية في العاصمة..