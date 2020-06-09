الهلال يطلب استئجار “محيط الرعب” لـ 7 أعوام

كشف تقرير إخباري اليوم الثلاثاء أن إدارة نادي الهلال قدمت عرضا لاستئجار ملعب جامعة الملك سعود في الرياض لمدة سبعة أعوام، وذلك من خلال مظروف سلمته عبر شركتها الخاصة “الهلال الاستثمارية”.

وانتهت أمس الاثنين المهلة الأخيرة التي حددتها الجامعة لتقديم المظاريف من قبل الجهات الراغبة في استئجار، أو استثمار الملعب.

وكشف التقرير أن المظاريف ستفتح اليوم الثلاثاء في حضور لجنة من وزارة المالية وممثلي الجهات المتقدمة بالعروض، لاختيار العرض الأفضل حسبما تراه جامعة الملك سعود بناء على الجوانب المادية والفنية والاستثمارية، ومدة العقد.

وأن المستندات الرسمية للمتقدمين، ستخضع للمراجعة والتدقيق من قبل لجنة فنية رسمية مختصة قبل إعلان الفائز النهائي بالمناقصة، وسيستغرق ذلك عدة أيام، قبل الاعتماد النهائي وفق الإجراءات الرسمية المتبعة.

ولم يتقدم للاستفادة من الملعب سوى شركة نادي الهلال، وشركة الوسائل السعودية التابعة لمحمد عبد الإله الخريجي، رجل الأعمال والرئيس التنفيذي لشركة العربية للدعاية والإعلان.