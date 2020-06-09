تعليم حائل يوجه منسوبيه بضرورة الالتزام ببطاقات العمل خلال فترة الدوام الرسمي

وجهت الادارة العامة للتعليم في منطقة حائل بضرورة الالتزام بإبراز كافة قيادات الإدارة ومنسوبيها لبطاقات العمل خلال فترة الدوام الرسمي سواء داخل مبنى الإدارة أو مكاتب التعليم أو خلال الزيارات الميدانية لمرافق التعليم المختلفة التابعة للإدارة.

جاء ذلك في تعميم لمدير عام التعليم في منطقة حائل وجهة لجميع الإدارات الإدارات والوحدات والأقسام ، حصلت “الوئام“على نسخة منه.

وطالب التعميم بضرورة الالتزام بإبراز كافة قيادات الإدارة ومنسوبيها البطاقات العمل خلال فترة الدوام الرسمي سواء داخل مبنى الإدارة أو مكاتب التعليم أو خلال الزيارات الميدانية لمرافق التعليم المختلفة التابعة للإدارة .