البرازيل تنسحب من سباق استضافة مونديال السيدات 2023

سحبت البرازيل عرضها لاستضافة كأس العالم لكرة القدم للسيدات 2023، وقال الاتحاد البرازيلي إن الحكومة لم تعتقد أن من الحكمة توفير ضمانات مالية في خضم جائحة كوفيد 19.

قال الاتحاد البرازيلي في بيان: “بسبب التداعيات المالية والاقتصادية لجائحة كوفيد 19، لن توصي الحكومة في الوقت الحالي بتوقيع الضمانات المالية التي طلبها “فيفا”.

واستضافت البرازيل سلسلة من البطولات الرياضية الدولية في السنوات الأخيرة، بما في ذلك كأس العالم 2014، والألعاب الأولمبية في 2016، وكأس كوبا أمريكا في 2019، كما شعر الاتحاد البرازيلي لكرة القدم بأن فرصته ضعيفة في نيل حق استضافة حدث كبير آخر.

وبدلاً من ذلك، قال الاتحاد البرازيلي لكرة القدم إنه سينضم إلى الدول الأخرى في أمريكا الجنوبية في دعم مساعي كولومبيا لاستضافة البطولة.

وبانسحاب البرازيل يصبح سباق استضافة كأس العالم للسيدات، مقتصراً على أستراليا، نيوزيلندا، كولومبيا، اليابان.