أمر رسمي باعتقال 191 جندياً تركيا

أمرت نيابة إزمير، غربي تركيا، الثلاثاء باعتقال 191 جندياً للاشتباه في تورطهم في انقلاب يوليو 2016 الفاشل.

وتشتبه النيابة في صلة الجنود ببشبكة الداعية الإسلامي فتح الله غولن، المقيم في منفاه الاختياري بالولايات المتحدة، والذي تحمله أنقرة مسؤولية محاولة الانقلاب الفاشلة.

واعتقل 143 جندياً على الأقل بالفعل في عملية للشرطة امتدت لتشمل 22 من أصل 81 محافظة في البلاد، وفق وكالة الأنباء التركية الرسمية.

ومن بين المشتبه بهم 8 ملازمين و173 ضابط صف في الخدمة، بينما تقاعد الباقون، أو طردوا من القوات المسلحة بمرسوم رسمي.

واعتقلت السلطات في الأسبوع الماضي 100 جندي آخرين على صلة مزعومة بالانقلاب.

ومنذ محاولة الانقلاب، أطلقت تركيا حملة “تطهير” شملت كافة القطاعات العامة وأسفرت عن فصل أكثرمن 19 ألف من عناصر القوات المسلحة التركية لصلاتهم المزعومة بغولن.