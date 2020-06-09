فيروس #كورونا… أكثر من 37 ألف وفاة في البرازيل والحكومة تحجب الأرقام الرسمية

أعلنت البرازيل مساء الاثنين تسجيل 679 وفاة جديدة بفيروس كورونا في الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع إجمالي الوفيات بالوباء فيها إلى37134، مع تصاعد الجدل في البلاد بعد حذف وتصحيح بيانات.

وأفادت وزارة الصحة بتسجيل 15654 إصابة جديدة بكورونا في الساعات الـ24 الماضية، ليترفع إجمالي المصابين في البرازيل ثاني بلد في العالم بعد الولايات المتحدة بعدد الإصابات، إلى 707412.

ووجهت للحكومة البرازيلية في الأيام الأخيرة اتهامات بانعدام الشفافية بعد حذف الأعداد التراكمية للمصابين، وتضارب الأرقام في البيانات الصارة الأحد، وتأخير نشر التقارير اليومية.

وفي ظل الانتقادات أعلنت وزارة الصحة أنها ستعود لنشر أعداد الإصابات والوفيات، ولكن وفقاً لمنهجية جديدة يمكن أن تدخل حيز التنفيذ في الأيام المقبلة.

وأشار مسؤول بالوزارة إلى أن الطريقة الجديدة لإحصاء الأعداد ستعتمد على موعد الوفيات وليس اليوم الإبلاغ.

وستبدأ الوزارة في استخدام موقعين إلكترونيين، أحدهما للوفيات في كل 24ساعة، والثاني حسب التاريخ المحدد للوفيات.

وبدأ الجدل في البرازيل بعدما أخرت الحكومة منذ يوم الجمعة الماضي نشر البيانات اليومية عن الجائحة ثلاث ساعات، لتصدر في العاشرة مساء بالتوقيت المحلي، لتجنب “التضارب” و”الإبلاغ الخاطئ” عن الحالات.

وأثار ذلك انتقاد الأوساط السياسية ومن المحكمة العليا وروابط صحافية، اتهمت حكومة الرئيس اليميني المتشدد جايير بولسونارو بالرغبة في تعقيد الوصول إلى المعلومات.

ويُعتقد أن هذا التغيير في موعد نشر البيانات يهدف لتجنب نشر الحصيلة في النشرة المسائية لشبكة قنوات غلوبو، الأشهر والأكثر مشاهدة في البلاد، وفي النسخ الصباحية من الصحف التي تنهي عادة إعداد نسخها المطبوعة قبل العاشرة مساء.