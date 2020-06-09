تعثر وتأخر وصعوبة واجهت طلاب التحصيلي ومطالبات لهيئة التقويم بتحقيق العدالة

شكى عدد من طلاب وطالبات التحصيلي من مشاكل تقنية رافقت الاختبار التحصيلي أسهمت في عدم قدرتهم على الاختبار بشكل مناسب .

وعلى مواقع التواصل الاجتماعي تداول عدد من المتابعين وجود أسئلة من خارج الأجزاء المحذوفة فضلا عن وجود أسئلة تتطلب الإجابة عليها وجود مفكرة خارجية وهو الأمر الذي منعته هيئة التقويم ، كما لوحظ تصوير أسئلة الاختبار وانتشارها في مواقع التواصل .

وطالب عدد من الطلبة بإعادة النظر في وضع الاختبار التحصيلي عن بعد وإتاحة الفرصة لهم للاختيار في مقر مراكز التقويم مع مراعاة الملاحظات التي وردت في الاختبار الالكتروني.

وقال عدد من الطلاب أن توزيع الاختبار غير منصف ولم يكن بحسب ماقيل لهم وحظيت الرياضيات والفيزياء بالنصيب الأكبر من الأسئلة فيما كانت الفيزياء والأحياء أقلها وتقليص الأسئلة من 120 سؤالا إلى 44 سؤالا فقط مما يقلص فرصة تأثير فقدان الإجابات على المعدل.

‏وأضافوا أن اعتماد الاختبار بهذه الطريقة في ظل هذه الظروف كان خاليًا من الإنصاف ومجهددًا لهم ..فتوفير متطلبات الاختبار بحد ذاتها مجهدة جدًا علاوة على الاختبار وأدائه وتقليص عدد الفرص من فرصتين لفرصة واحدة وكان يفترض أن تكون الفرص أكثر لاعتبارات ظروف الأداء عن بعد والظروف الأخرى.

وانهالت الشكاوى والاستفسارات على منصة خدمة المستفيدين التابعة لهيئة تقويم التعليم بتويتر بين من لم يتمكن من توفير جهاز كمبيوتر أو تعثر الموقع أثناء الاختبار وخلل تقني صاحب الاختبار مما حرم الكثيرين فرصة الاختبار مع قرب إعلان الجامعات مواعيد القبول وهو الأمر الذي قد يفوّت عليهم التقديم.

وطالب متابعون هيئة تقويم التعليم بالاستماع للطلاب والمختصين ومشاهدة تجارب الدول الأخرى في أداء الاختبار أو العودة لأدائه حضوريًا مع وضع ضوابط احترازية مشددة لتحقيق العدالة لمختبري هذا العام