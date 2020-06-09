تعرف على استخدامات برنامج بيقو لايف واستغلاله فى الكسب المادي

نبذة عن برنامج بيقو لايف

هو منصة بث مباشر حيث يمكن للمستخدمين مشاركة اللحظات الحية مع المتابعين وهي مرتبطة بشركة مقرها سنغافورة تسمى بيقو كما يمكن للمتابعين دعم المستخدمين المفضلين بهدايا داخل التطبيق و تم إطلاقه في سنغافورة في مارس ٢٠١٦وتستخدم المنصة ميزات الذكاء الاصطناعي لتقديم خدمات البث المباشر الذي يصل لكل أنحاء العالم منذ إطلاقه في عام ٢٠١٦أصبح “بيقو لايف “شائع الاستخدام في جنوب شرق آسيا وبلغ عدد المستخدمين المسجلين في بيقو لايف حوالي٢٠٠ مليون مستخدم في فبراير ٢٠١٨ .

شرح برنامج بيقو لايف

برنامج بيجو لايف من التطبيقات التي جعلت من أشخاص عادية مشاهير حيث يحقق لهم عدد كبير من المشاهدات التي وصلت إلى مئات الآلاف فأصبح كل شخص لا يقل عن مشاهير السينما والغناء المعروفين للجميع وأصبح كل منهم يقدم محتوى خاص به وكلما أصبح المحتوى مميزا وفريدا أصبحت عدد المشاهدات أكثر وأكثر وذلك بضغطة زر واحدة يجعل ملايين الأشخاص حول العالم يرونك.

و برنامج ” بيقو لايف “هو برنامج جديد أثبت نجاحه بصورة كبيرة في سوق التطبيقات وأصبح من أشهرها على الإطلاق فهو يتيح لك ان تتعرف على الملايين من الأشخاص حول العالم و كذلك يمكنك من التفاعل معهم عن طريق ” البث الحي المباشر ” الذي يتم عن طريق ‘إجراء بث مباشر حي بالصوت والصورة ‘ وذلك للحصول على متابعين من مختلف دول العالم حيث يضم البرنامج عدد مشتركين تجاوز الـ ٥٠ مليون مشترك .

كما يتميز هذا البرنامج بسهولة الاستخدام حيث انه لا يحتاج منك إلا هاتفك الذكي لكي تقوم بتحميل البرنامج عليه وضغطة زر لكي تبدأ أول بث مباشر لك.

طريقة استعمال برنامج بيجو لايف

طريقة استخدام برنامج” بيجو لايف ” سهلة جدا فبمجرد أن يتم تحميل البرنامج وفتحه تجد أمامك خمس أيقونات

‘الأيقونة الأولى ‘ هي الهدايا : فعندما تقوم بعمل بث مباشر لأصدقائك ومتابعيك تستطيع إرسال الهدايا لهم من خلال الضغط على هذه الأيقونة.

‘الأيقونة الثانية ‘ قائمة الضيوف : تسمح لك هذه الأيقونة بإضافة أشخاص وذلك أثناء “البث الحي ” الذي تقوم به والذين يظهرون لك في القائمة حيث تمكنك من متابعتهم والتعرف عليهم .

‘الأيقونة الثالثة ‘ قص الصورة : وتسمح لك هذه الأيقونة بأخذ لقطة من الشاشة “سكرين شوت ” .

أما ‘الأيقونة الرابعة ‘ المشاركة: فهي الأيقونة التي تسمح لك عند الضغط عليها بمشاركة البث الحي الخاص بك على وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة وتطبيقات الدردشة مثل” فيس بوك وواتس آب وغيرهم ” .

‘الأيقونة الخامسة ‘ التعليق : تسمح لك هذه الأيقونة عندما تقوم بالضغط عليها على كتابة تعليق على البث المباشر الذي تشاهده .

آخر تحديثات برنامج بيجو لايف

في الإصدار الأخير لبرنامج” بيجو لايف ” تم إضافة ميزة جديدة وهي إخفاء الموقع الجغرافي الخاص بك حيث تسمح لك هذه الميزة بحرية في أن تجعل موقعك مرئي أو مخفي كما تفضل في أي وقت كما تم تسهيل إيجاد أصدقاء ومتابعين جددد بصورة أكبر لكي تتعرف على أكبر عدد ممكن من الأشخاص وتصبح نجم في أفضل برنامج بث حي لمقاطع الفيديو كما تم إضافة ميزة إمكانية استخدام الرموز التعبيرية والملصقات الجديدة ” الايموشن ” وإضافة ألعاب تستطيع الدخول إليها مباشرة .

طريقة التسجيل في بيجو لايف

بعد تحميل” بيجو لايف ” عليك التسجيل فيه وهو يتيح لك عدة خيارات للتسجيل فإما أن تسجل فيه من خلال ‘ تويتر أو فيس بوك أو جوجل بلس أو باستخدام رقم هاتفك المحمول ‘ بعد التسجيل ستظهر أمامك واجهة بها الفيديوهات التي يتم بثها حاليا يمكنك أن تشاهد أي فيديو فيها وإذا كنت تريد أن تكون على اطلاع دائم على كافة الأحداث فيمكنك تشغيل الإشعارات لكي تعمل على تنبيهك بكل جديد وهذا البرنامج يستطيع أن يظهر لك أكثر الفيديوهات المناسبة لك وأكثرها مشاهدة أو القريبة من مكانك .

مميزات برنامج بيجو لايف

“برنامج بيجو ” لايف له مميزات كثيرة وأهمها:

هو أنه برنامج مجاني تماما فهو يسمح لك بعمل بث مباشر يتابعه ملايين الأشخاص

كما يسمح لك بمتابعة أي بث مباشر لنجمك المفضل بل ويسمح لك بإجراء مكالمة خاصة بالصوت والصورة مع أي نجم من نجومك المفضلين لكي تتعرف عليه بصورة مباشرة وتكون من المقربين له

كما أن بمجرد اشتراكك في البرنامج يتم اعطائك ١٠٠٠ دقيقة مجانية لكي تتحدث محليا وعالميا لأي دولة في العالم وعندما تقوم بدعوة أصدقائك إلى البرنامج يزيد رصيد الدقائق الخاص بك

كما أن من أهم مميزاته هو عدم التعقيد وسهولة التعامل التي تجعل مختلف المستخدمين مهما كانت علاقتهم بالتكنولوجيا يفضلون التعامل معه عن أي برنامج آخر.