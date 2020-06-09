بتمويل يصل 150 ألف ريال.. بنك التنمية الاجتماعية يطلق أول منتج متخصص في تمويل الأعمال الحرة

أعلن بنك التنمية الاجتماعية عن إطلاق منتج (نفاذ) كأول منتج تمويلي متخصص لتمويل الاعمال الحرة، ضمن مبادرات البنك التي أعلن عنها مؤخراً، وبمبلغ تمويلي يصل إلى 150 ألف ريال، مستهدفا تمويل المواطنين من ممارسي الاعمال الحرة وذوي الحرف والمهارات المتخصصة.

وهذا الصدد صرح نائب الرئيس للتمويل الاجتماعي سلطان الحميدي قائلاً: أن طرح البنك لمنتج نفاذ يأتي استجابة للطلب في السوق المحلي لمنتج متخصص في تمويل أنشطة العمل الحر باختلاف أنواعها، آخذًا بالاعتبار التحديات التي يواجهها العاملين لحساب انفسهم وممارسي الاعمال الحرة في الحصول على تمويلات عبر القنوات التمويلية التقليدية.

وأضاف “الحميدي” أن البنك عكف في عملية تطوير المنتج على دراسة احتياجات عملائه، والنظر لأفضل الممارسات والتطبيقات عالميا في تمويل هذه الفئة ، ضمانا للخروج بمنتج يتوافق مع متطلبات قطاع الأعمال الحرة والأنشطة المندرجة ضمنه، على أن يرافق ذلك تقديم المنتج للجمهور بأسقف مرنة ، احكام ميسرة ، ومعالجة سريعة تضمن حصول العميل على التمويل بيسر وسهولة ،مستهدفين تحفيز وممارسة العمل الحر و العمل المرن لدى الافراد ، تمكين الشمول المالي لفئة اكبر من المواطنين غير المخدومين حاليا ، وكذلك خفض نسبة البطالة.

ويضيف الحميدي أنه ومن منطلق رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020، عبر ايجاد فرص عمل متنوعة للمواطنين وتشجيع شباب الاعمال على النجاح من خلال توفير قنوات تمويل ايسر، تم تصميم منتج “نفاذ” لتمويل العمل الحر لتحقيق مستهدفات استراتيجية متوازية مع رؤية المملكة 2030.

ويأتي منتج نفاذ محددا فئة عملائه من العاطلين عن العمل، والموظفين ممن تقل رواتبهم عن 10 آلاف ريال، ويبحثون عن تنمية مصادر دخلهم عن طريق توظيف مهاراتهم، حرفهم، وخبراتهم في أنشطة الاعمال الحرة المستهدفة في المنتج بمساريين اما النقل والتوصيل التشاركي، او التمويل النقدي الذي يدعم تملك العامل لحساب نفسه من اصل او تمويل دورة تشغيلية لانتاج منتج او توفير خدمات في عمله الحر.

كما يغطي منتج نفاذ تمويل أنشطة النقل والتوصيل التشاركي بالإضافة لكل من الخدمات التخصصية مثل (الترجمة، التصميم ، تقنية المعلومات، المحاسبة والاستشارات الإدارية المتخصصة)، التجارة الالكترونية، الخدمات والصيانة، التنمية المجتمعية، الحرف اليدوية، المهن العقارية.

الجدير بالذكر أن بنك التنمية الاجتماعية استفاد منه منذ تأسيسه عام 1391هـ وحتى الآن، أكثر من 3 مليون مواطن ومواطنة من خدمات ومنتجات البنك المختلفة، وتجاوز حجم التمويل 107 مليار ريال سعودي في كلا شقي التمويل الاجتماعي وتمويل المنشئات، ويمكن للراغبين الاستفادة من منتجات وخدمات البنك زيارة الموقع الإلكتروني http://www.sdb.gov.sa.