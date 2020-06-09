“الأسهم السعودية” يغلق مرتفعًا بتداولات تجاوزت 5.2 مليار ريال

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم مرتفعًا 28.90 نقطة ليقفل عند مستوى 7329.38 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 5.2 مليارات ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 264 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 257 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 121 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 67 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات صناعة الورق, اكسا التعاونية, شمس, تبوك الزراعية, وطباعة وتغليف الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات اتحاد الخليج, شاكر, دور, نادك, وعطاء فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.95% و 5.27% .

فيما كانت أسهم شركات دار الأركان, الإنماء، زين السعودية, سيرا , والراجحي هي الأكثر نشاطا بالكمية, كما كانت أسهم شركات الراجحي, الإنماء, أرامكو السعودية, دار الأركان، وسيرا هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم منخفضًا 56.32 نقطة ليقفل عند مستوى 8175.14 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 22 مليون ريال, وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 337 ألف سهم تقاسمتها 1189 صفقة.