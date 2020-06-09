حادث مروع بالسليل.. مصرع شخص وإصابة اثنين ونفوق إبل حرقًا في تصادم 3 شاحنات (صور)

لقي شخص مصرعه، وأصيب اثنان آخران في حادث تصادم بين ثلاث شاحنات وقع بالقرب من مدخل محافظة السليل صباح اليوم (الثلاثاء).

وذكر شهود عيان لـ”الوئام”، أنه بينما كانت تقف إحدى الشاحنات المتعطلة على جانب الطريق وتحمل على متنها 25 من الإبل، اصطدمت بها شاحنة ديزل من الخلف مما أدى إلى اشتعال النيران في الشاحنتين وشاحنة أخرى محملة بالأعلاف حيث احترقت تمامًا، مما أدى إلى وفاة سائق ناقلة الديزل وإصابة شخصين آخرين، فيما نفق 15 من الإبل.

وأضاف الشهود، أن فرق الدفاع المدني والمرور بمحافظة السليل، باشرت الحادث فور تلقيها البلاغ، وتم إخماد النيران المشتعلة وإسعاف المصابين.