ضبط منزل شعبي يستخدم لصنع الكمامات في جدة و مصادرة 24 مكينة خياطة

كثفت أمانة محافظة جدة جهودها للقضاء على الظواهر السلبية والمخالفات تطبيقاً للإجراءات الاحترازية اللازمة لمكافحة فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19” .

وأكد وكيل الأمين للبلديات الفرعية المهندس محمد بن إبراهيم الزهراني ، حرص الأمانة على تقديم خدماتها لجميع سكان محافظة جدة , مبيناً أن البلدية البلد رصدت منزل سكني شعبي بحي “الكندرة” يمارس نشاط معمل خياطة يقوم بخياطة ” الكمامات ” تمهيداً لبيعها ، مشيراً إلى أنه تم ضبط 24 مكينة خياطة ومصادرتها , مع إغلاق الموقع وسيتم استكمال الإجراءات النظامية حيالها .

وأكدت الأمانة حرصها على أمن وسلامة وصحة السكان وعدم التهاون بها وتدعو المواطنين والمقيمين للإبلاغ عن آي ملاحظات ومخالفات عبر مركز الاتصال 940 .