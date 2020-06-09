البرلمان الليبي يقطع الطريق أمام تركيا ويطالب بالانضمام لاتفاقية ترسيم الحدود بين إيطاليا واليونان

أعلن مجلس النواب الليبي، الثلاثاء، دعمه لاتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين إيطاليا واليونان، وطالب بانضمام ليبيا إليها، في خطوة من شأنها قطع الطريق أمام تركيا لوقف تدخلاتها الخارجية في البلاد.

وحسب صحيفة “المرصد” الليبية على “تويتر”، فإن لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب الليبي أكدت دعمها للاتفاقية المذكورة التي وُقعت اليوم.

وطالبت اللجنة بالانضمام للاتفاقية كونها “إطارا عادلا” لترسيم الحدود بين دول المنطقة المتوسطية.

ويأتي موقف مجلس النواب الليبي على خلفية انتهاك تركيا لسيادة كافة الدول وحقوقها السيادية البحرية في شرق البحر المتوسط.

ووقعت تركيا مذكرة تفاهم بشأن تعيين الحدود البحرية في البحر المتوسط، ومذكرة أخرى بشأن التعاون الأمني والعسكري، مع حكومة الوفاق الليبية برئاسة فايز السراج في نوفمبر 2019.

واعتبرت قوى ليبية ودول جوار أن الخطوة تتعارض مع القانون الدولي وحظر السلاح الذي تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا، وتُقوض الاستقرار الإقليمي.