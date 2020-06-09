تحقيقات بالوثائق تكشف تفاصيل قضية غسل أموال “الصندوق الماليزي” في الكويت

كشفت تحقيقات بالوثائق أجراها موقع “ساراواك ريبورت” تفاصيل عن قضية غسل أموال الصندوق الماليزي في الكويت.

وأفاد التحقيق أن شركة إعلانية في الكويت يديرها سوري، ضالعة في معاملات غسل الأموال، وذلك قبل نقل المعاملات إلى شركات المتهم الكويتي الرئيسي – ابن مسؤول بارز سابق.

وكشفت نتائج تحقيقات مسربة من تحقيقات التحريات المالية فإن المحققين قالوا: «لدينا قناعة أن هناك معاملات مشبوهة» وأن التحقيقات تم رفعها إلى جهة أمنية لحساسية مكانة المتهم.

وقالت التحقيقات إن المتهم الرئيسي ومحاميه جرى استجوابهما لوقت وجيز قبل إغلاق القضية. وثبت أن بداية التعاملات كانت على شركة إعلانية يديرها سوري قبل نقلها لشركتين يملكهما المتنفذ، وأن رجل الأعمال الماليزي «جو لو» هو من قدم رجله «الشاب الكويتي إلى المتهم الرئيسي وقت شراء بنك في جزر القمر. واتضح أن الطريقة المتبعة في عمليات غسل الأموال تمت عبر إدخالها للحسابات كمدفوعات لعقود يتم إلغاؤها لاحقا.

وحصل موقع ساراواك ريبورت وثائق تتعلق بتحقيق أجرته سلطات غسل الأموال في الكويت «التحريات المالية»، حول 10 مليارات دولار فقدت من من صندوق التنمية الماليزي MDB 1 ومع ذلك، لم يتم إبلاغ الحكومة الماليزية بالمعلومات التي تم التوصل اليها في الكويت.

وذكرت الأوراق أن شركة تابعة لشركة إنشاءات الاتصالات CCCC المملوكة بأغلبيتها للصين التي منحها رئيس الوزراء الماليزي السابق نجيب رزاق مشروع خط سكك حديد الساحل الشرقي الماليزي ECRL، دفعت إلى المتهم الكويتي الرئيسي «ابن مسؤول بارز»، وشريكه «شاب كويتي يمتلك تطبيق نقل شهير»، أكثر من 1.02 مليار دولار باليوان الصيني خلال أغسطس 2017. ثم بعد ذلك أرسل 630 مليون دولار على الفور إلى وزارة المالية الماليزية لعملية شراء مزعومة لأرض في اير إيتام مملوكة للصندوق الماليزي. وهي الأرض التي لم يؤكد المتهم الكويتي أبدا ملكيته لها. ويعتقد أن الأموال سرقت أصلا من ماليزيا عن طريق تضخيم العقود الصينية وكان الغرض الأساسي إنقاذ الصندوق الماليزي.

وأشار موقع ساراواك ريبورت إلى أن التحقيق أظهر أن مبلغا مذهلاً إضافيا بلغ 4.8 مليارات دولار دخل لاحقا الى حساب شركة منفصلة يملكها المتهم الكويتي الرئيسي في نفس فرع البنك الأجنبي في الكويت. ووفق المحققين في الكويت فإن هذه الأموال نتجت عن العديد من المعاملات الدولية، وكشفوا أن الموقع المشارك على هذا الحساب لم يكن سوى صديق مقرب معروف لجو لو (الشاب الكويتي).