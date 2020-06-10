التعليم: أندية حي «افتراضية» خلال اجازة الصيف

شاركت أندية الحي الترفيهية التعليمية للبنين في الادارة العامة للتعليم في محافظة الطائف في ورشة عمل نادي الحي الافتراضية بحضور وكيل وكيل وزارة التعليم د. محمد المقبل وعدد من المختصين في جهاز الوزارة والميدان التعليمي لمناقشة فكرة نادي الحي الافتراضي

وقدشارك في الورشة من تعليم الطائف ممثل أندية الحي سامي العصيمي ومشرف أندية الحي عزيز الشريف وعلي الزهراني قائد نادي حي عمار بن ياسر وعبدالعزيز فايز الزايدي

قائد نادي الغمير.

ويأتي هذه الورشة بناء على تعميم وزير التعليم بشأن إنهاء العام الدراسي وما تضمنه في سابعًا بإطلاق عدد من الانشطة في موسم الصيف وحرصا على استثمار وقت الفراغ لدى ابنائنا الطلاب والطالبات بالمفيد والممتع خلال الإجازة ورغبة في إطلاق نادي الحي الافتراضي ليقدم فيه عدد من الانشطة والبرامج الافتراضية.