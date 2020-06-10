هجوم إلكتروني يوقف مصانع “هوندا” في 4 دول

توقفت 11 مصنعا لمجموعة هوندا اليابانية لصناعة السيارات في الهند والبرازيل وتركيا والولايات المتحدة عن العمل، بسبب هجوم إلكتروني.

وأعلنت المجموعة أن مصانعها في الهند والبرازيل متوقفة تماما، بسبب الهجوم، بينما تمكنت كل مصانعها في الولايات المتحدة وتركيا من استئناف عملها.

وعلى غرار الشركات الأخرى لإنتاج السيارات، تضررت هوندا بشدة من وباء كوفيد-19 الذي أجبرها على وقف جزء كبير من إنتاجها في العالم في الأشهر الأخيرة.

وتراجعت أرباح المجموعة للسنة المالية 2019-2020 التي انتهت في 31 مارس، بنسبة أكثر من 25%، بينما انخفضت مبيعاتها العالمية بنسبة 6 بالمئة.

ولم تقدم هوندا حتى الآن تقديراتها للسنة المالية 2020-2021 لعجزها عن تقييم الوضع مع انتشار الوباء. وقد اكتفت بالاعتراف بأن الوضع “قاس جدا” لعملياتها.