صنعاء تعاني أزمة وقود خانقة.. والحوثي يغلق المحطات

أغلقت ميليشيا الحوثي في اليمن، مساء أمس الثلاثاء، جميع محطات بيع المشتقات النفطية في العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرتها.

وقال سكان محليون إن “إغلاق محطات المشتقات النفطية تسبب في أزمة كبيرة للمواطنين”، وفي ساعات قليلة امتدت طوابير الانتظار بمئات السيارات أمام المحطات بحثاً عن بعض اللترات من البنزين.

وأضافت المصادر أن المحطات ستبدأ اعتباراً من اليوم الأربعاء، ترقيم ملاك السيارات للحصول على البنزين، مشيرة إلى أن سبب إغلاق المحطات، أزمة نفط خانقة في البلاد.

وأوضحت أن قيمة المشتقات النفطية قد ترتفع جراء الأزمة الراهنة، فيما ارتفعت أسعار البنزين في السوق السوداء في صنعاء والمحافظات الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي مجدداً.