تنبيه عاجل من الأرصاد: هطول أمطار غزيرة على جازان تستمر حتى الساعة الـ 8 مساءً

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهاً متقدماً بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية تؤدي إلى شبه تدني في مدى الرؤية وتشمل محافظات الداير بني مالك والريث والعارضة والعيدابي وفيفا وهروب مشيرةً إلى أن الحالة ستستمر حتى الساعة الـ 8 مساءً.

من جانبها دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.