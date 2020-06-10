حزب الله يهرب 300 “داعشيّة” من سوريا إلى العراق

نقلت كتائب حزب الله نحو 300 من نساء تنظيم داعش وأطفالهن، من معسكرات في سوريا إلى مدينة القائم العراقية على الحدود بين البلدين.

وقال بعض الأهالي إن من بين المهرّبات من يسميهنّ التنظيم “عضـاضات”، اللواتي يعملن لـ”عض وقرص النساء” ممن لا يلتزمن بضوابط الملبس والسلوك الذي يفرضه التنظيم الإرهابي.

وقال مصدر أمني إن “الجيش والشرطة ممنوعان من التحقيق في حوادث العضاضات وتهريب النساء، وفق توجيهات من الميليشيات”.

وسجلت المصادر “دخول باص محمل بنساء وأطفال إلى القائم عبر شارع يسمى طريق السكك، وإسكانهم في منازل جهزتها الميليشيا ولا يسمح لأي شخص من أهالي القائم بدخول المنطقة إلا إذا كان من سكانها، خاصة أن هناك مدخلاً واحداً لهذه المنطقة”.

وقال مصدر أمني آخر إن “قائد عمليات الحشد قاسم مصلح يهدد أي جهة تحاول الاقتراب من هذه العائلات”.

وزود المصدر الأمني معدي التقرير بوثيقة تحمل أسماء عدد من النساء الداخلات إلى القائم، دون أن تتأكد صحة الوثيقة من مصادر رسمية عراقية.