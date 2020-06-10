“الضمان الصحي” يفتح الباب لاستمرار التأمين الطبي حتى في حالات تعثر السداد

قال مجلس الضمان الصحي التعاوني، إن استمرار وثيقة التأمين الصحي، في حال تعثر صاحب العمل في الوفاء بسداد الأقساط التأمينية، يتم بالاتفاق بين شركات التأمين وأصحاب العمل، على أن تلتزم شركات التأمين بإبلاغ المجلس بذلك.

ونوه المجلس، في بيان له، بأنه قرر تعليق العمل مؤقتاً بالفقرة (4/ب) من القسم الرابع، من وثيقة الضمان الصحي التعاوني التي تنص على أنه في “حال عدم سداد أي جزء من الاشتراك فإنّ الوثيقة لن تبقى سارية المفعول لمدة أطول من المدة التي يغطيها الجزء المسدد من الاشتراك”.

وأوضح المجلس أن ذلك يأتي في سياق المبادرات المتعددة التي يقدمها لتمكين القطاع التأميني من مواجهة تداعيات فيروس كورونا، وللحفاظ على استقرار قطاع التأمين الصحي الخاص، وتمكين كافة أطراف العلاقة التأمينية.

وبين المجلس أنّ المبادرات التي أطلقها مستمدةً من رسالته التي ترمي إلى تعزيز صحة المستفيدين، من خلال بيئة تنظيمية تركز على الوقاية، وتمكّن أصحاب العلاقة وتحقق الشفافية والعدالة والجودة والكفاءة.