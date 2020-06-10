الكويت: 683 إصابة جديدة بكورونا.. والإجمالي 33823

أعلنت وزارة الصحة الكويتية تسجيل 683 اصابة جديدة بفيروس (كورونا المستجد – كوفيد 19) خلال الساعات الـ24 الماضية ليرتفع بذلك إجمالي الحالات المسجلة في البلاد إلى 33823 فيما تم تسجيل حالتي وفاة إثر اصابتهما بالفيروس ليصبح مجموع الوفيات المسجلة حتى اليوم الاربعاء 275 حالة.

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند في المؤتمر الصحفي اليومي إن من بين الحالات السابقة التي ثبتت إصابتها حالات مخالطة لحالات تأكدت إصابتها وأخرى قيد البحث عن مصدر العدوى وفحص المخالطين لهم.

وكانت الوزارة قد أعلنت في وقت سابق شفاء 1126 حالة من المصابين بمرض (كوفيد – 19) ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 23288.