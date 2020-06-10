وزير الخارجية الفلسطيني: شعبنا لن يقبل سوى بالعيش على أرضه ودولتة المستقلة

أكد الدكتور رياض المالكي وزير الشؤون الخارجية الفلسطينية، أن فلسطين كانت وستظل وستبقى السيادة فلسطينية عليها للأبد، مشيرًا إلى أن الشعب الفلسطيني لن يقبل سوى بالعيش على أرضه ودولتة المستقلة.

وأضاف خلال الاجتماع الاستثنائي لوزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي، أنه لا تراجع عن مبادرة السلام العربية، مطالبًا بتشكيل جبهة دولية لمواجهة الإجراءات الإسرائيلية، وضرورة التصدي بقوة للنهج الإسرائيلي تجاه فلسطين.

وأشار إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يواصل الاستيطان لتغيير التركيبة الديموغرافية لفلسطين، وكذلك استمرار قتل الشعب الفلسطيني بدم بارد.