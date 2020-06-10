المراعي أقوى شركة أغذية ومشروبات في الشرق الأوسط لعام 2020

صُنفت شركة المراعي ضمن قائمة فوربس لأقوى 100 شركة في الشرق الأوسط لعام 2020. وحلت المراعي الأولى في ترتيب شركات إنتاج الأغذية والمشروبات في المنطقة، والـ30 بين 100 شركة شملت جميع قطاعات الاقتصاد كالطاقة، والصناعة، والبنوك والمصارف، والاتصالات، والنقل والإمداد، والخدمات، والعقارات.

واعتمدت قائمة فوربس في تصنيف الشركات على البيانات من القوائم المالية المجمعة للشركات وبيانات أسواق المال العربية، وقد صُنفت الشركات وفقًا لمعايير القيمة السوقية، والمبيعات، بالإضافة إلى صافي الأرباح وإجمالي الأصول بأوزان نسبية متساوية. حيث حققت المراعي في عام 2019 إجمالي مبيعات قدره 3.8 مليار دولار وصافي أرباح 480 مليون دولار، وإجمالي أصول 8.8 مليار دولار، وقيمة سوقية 12.5 مليار دولار.

جدير بالذكر أن شركة المراعي صُنفت ضمن قائمة فوربس لأكبر 2000 شركة مدرجة في الأسواق المالية عالميًا لعام 2019، وهي أكبر شركة متكاملة رأسيًا للألبان في العالم، والأكبر في إنتاج وتوزيع الأغذية والمشروبات في المنطقة، فضلًا عن ريادة منتجاتها في جميع أسواق دول مجلس التعاون الخليجي