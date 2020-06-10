رئيس الأركان المصري: قواتنا في أعلى درجات الاستعداد القتالي لمواجهة جميع المخاطر والتحديات

أكد رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية الفريق محمد فريد، أن القوات المسلحة المصرية فى أعلى درجات الجاهزية والاستعداد القتالي لمواجهة كافة المخاطر والتحديات، وصون مقدسات الوطن وتأمين حدوده على كافة الاتجاهات الاستراتيجية، بالتزامن مع تقديم كل سبل الدعم لمعاونة أجهزة الدولة لمجابهة مخاطر فيروس كورونا.

جاء ذلك خلال لقاء رئيس أركان الجيش المصري بعدد من القادة والضباط وضباط الصف وجنود المنطقة الغربية العسكرية، مشيدًا بما تبذله القوات من جهود على الاتجاه الغربي وتنفيذ مهامهم الموكلة إليهم والتصدى للعناصر الإجرامية وعصابات التهريب والمتسللين وتأمين وحماية الوطن وسلامة أراضيه.

وأشار رئيس الأركان إلى أن القوات المسلحة المصرية تزداد يومًا بعد يوم قوة فى ظل ما تمتلكه من أحدث الأسلحة والمعدات البرية والبحرية والجوية، بالإضافة إلى ما وصلت إليه التشكيلات والوحدات من روح قتالية ومعنوية عالية وقدرة عالية على تنفيذ كافة المهام التى توكل إليها.