دعوة أمريكية لتصنيف ميليشيا الحوثي جماعة إرهابية لعلاقتها بالحرس الثوري الإيراني

دعت لجنة الدراسات في الحزب الجمهوري بالكونغرس الأمريكي لتصنيف ميليشيا الحوثي جماعة إرهابية لعلاقتهم بالحرس الثوري الإيراني.

وطالبت اللجنة بفرض أقصى العقوبات على إيران واستهداف قطاعات أخرى من الاقتصاد الإيراني، كما طالبت الكونغرس بتصنيف هادي العامري، كتائب بدر، كتائب الإمام علي، سرايا الخراساني، كتائب سيد الشهداء، لواء أبو الفضل العباس، حركة الأوفياء، حركة جند الإمام، سرايا عاشوراء، وكذلك تصنيف كل من يقدم الدعم لوكلاء إيران في العراق، على لوائح الإرهاب

وأوصت اللجنة بفرض عقوبات على وكلاء إيران ومساعديهم ووقف المساعدات الخارجية للجيش اللبناني ووزارة الداخلية العراقية، وكذلك اعتماد تفويض جديد للرئيس الأمريكي دونالد ترامب لاستخدام القوة العسكرية يتيح له ملاحقة كل من تصنفه وزارة الخارجية على لوائح الإرهاب.

كما أوصت اللجنة بفرض عقوبات على حزب الله تشمل كل وزراء الحزب في الحكومة اللبنانية ومن يقدمون أنفسهم على أنهم مستقلون وهم داعمون لحزب الله كجميل السيد، وجميل جبق، وفوزي صلوخ، أيضًا بصدور تشريع يلاحق داعمي حزب الله ممن هم خارج الحزب كرئيس مجلس النواب نبيه بري، ورئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل.