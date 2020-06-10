أكبر تراجع في 100 عام.. اقتصاد العالم يعاني بسبب كورونا

قالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، الأربعاء، إن الاقتصاد العالمي سيشهد أكبر تراجع في أوقات السلم خلال 100 عام قبل أن يخرج في العام المقبل من ركود ناجم عن جائحة فيروس كورونا.

وأضافت المنظمة في بيان صحفي إن الاقتصاد العالمي سينكمش بنسبة 6% هذا العام قبل أن يعود لتحقيق نمو بنسبة 5.2% في 2021 وذلك في حال بقاء الجائحة تحت السيطرة.

وتابعت أن تصورا آخر محتملا بنفس القدر ينطوي على حدوث موجة ثانية من العدوى هذا العام قد يشهد انكماش الاقتصاد العالمي 7.6% قبل أن يسجل نموا بنسبة 2.8% فحسب في العام المقبل.

وقالت المنظمة إنه من المتوقع انكماش الاقتصاد الأميركي، الأكبر في العالم، 7.3% هذا العام قبل أن يعود للنمو بنسبة 4.1% في العام المقبل.

وفي حال حدوث موجة ثانية من الوباء فسوف يسجل الركود في الولايات المتحدة 8.5% هذا العام فيما سيحقق الاقتصاد نموا بنسبة 1.9% فحسب في 2021.

في غضون ذلك، تتجه منطقة اليورو صوب تراجع بنسبة 9.1% هذا العام وبعقب ذلك نموا بنسبة 6.5% في العام المقبل.

لكن الركود قد يصل إلى 11.5% هذا العام في حال حدوث موجة ثانية من التفشي ويعقب ذلك نموا بنسبة 3.5% في 2021.

ومن المتوقع أن تشهد بريطانيا أسوأ تراجع بين البلدان التي تغطيها المنظمة إذ من المتوقع أن ينكمش اقتصادها 11.5% هذا العام قبل أن يعاود التعافي وينمو بنسبة 9.0% في العام المقبل.

وإذا حدثت موجة ثانية من جائحة كورونا، فمن المنتظر أن يتراجع الاقتصاد البريطاني 14.0% هذا العام ليتعافى بنسبة 5% في العام المقبل.