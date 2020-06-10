الأمم المتحدة: وفدا حكومة الوفاق والجيش الوطني الليبي منخرطان في جولة المحادثات العسكرية بجنيف

أعلنت الأمم المتحدة، الأربعاء، أن وفدي حكومة الوفاق الليبية والجيش الوطني الليبي منخرطان في جولة المحادثات العسكرية في جنيف.

وأضاف بيان للأمم المتحدة أن وفدا حكومة الوفاق والجيش الوطني الليبي عقدا اجتماعين مثمرين ناقشا فيه التطورات على الأرض و مسودة اتفاق وقف إطلاق النار.

جاء ذلك أعقاب إطلاق مصر لمبادرة شاملة لحل الأزمة الليبية عرفت بـ”إعلان القاهرة، وذلك بحضور قائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر، ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح.

ودعت المبادرة إلى وقف إطلاق النار اعتبارا من الاثنين 8 يونيو، وإلزام الجهات الأجنبية بإخراج المرتزقة وتفكيك الميليشيات وتسليم أسلحتها، بجانب استكمال مسار اللجنة العسكرية 5+5 في جنيف.

وهدفت المبادرة التي أطلق عليها “إعلان القاهرة”، إلى ضمان تمثيل عادل لكافة أقاليم ليبيا الثلاث، في مجلس رئاسي ينتخبه الشعب تحت إشراف الأمم المتحدة، للمرة الأولى في تاريخ البلا