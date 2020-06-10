الريال الإيراني ينهار و يسجل أدنى مستوى منذ 2018

بلغت قيمة العملة الإيرانية الريال أدنى مستوياتها مقابل الدولار الأمريكي منذ سبتمبر 2018، حيث تم تداول الدولار اليوم الأربعاء في السوق السوداء بسعر 180500 ريال.

وواصل الريال الإيراني هبوطه أمام الدولار، فيما السعر الرسمي له على الموقع الإلكتروني للبنك المركزي عند 42 ألف ريال للدولار.

وفي 18 مايو الماضي، بلغ سعر الدولار 172 ألف ريال، بعد أن كان عند حوالي 170 ألف ريال في الـ12 من مايو.

وخسر الريال أكثر من 70% من قيمته على مدار بضعة أشهر في 2018، متأثرا بعدة عوامل بينها ضعف الاقتصاد ونقص العملة الأجنبية وإعادة فرض واشنطن عقوباتها على طهران.