تغريم الرئيس الأوكراني بسبب الجلوس في مقهى

قالت الشرطة الأوكرانية، إن الرئيس فلاديمير زيلينسكي زار في الـ3 من يونيو يصحبه عدد من المسؤولين مقهى في مدينة خملنيتسكي غربي البلاد، رغم تدابير الحظر المفروضة للوقاية من كورونا.

وأضافت الشرطة أن زيلينسكي وصحبه، كانوا جميعا بلا كمامات وأن صاحب المقهى، استأنف العمل وخدم الزوار خلافا للقيود التي تسمح للمطاعم والمقاهي باستقبال روادها على الشرفات المفتوحة فقط.

وقال مصدر في المكتب الصحفي للشرطة الوطنية: “قامت الشرطة بتنظيم مخالفة وفقا للمادة ضد صاحب المقهى والزوار، بمن فيهم الرئيس زيلينسكي، ورئيس مكتب الرئاسة أندريه يرماك، ونائبه الأول سيرغي تروفيموف، وكبير أطباء الصحة العامة فيكتور لياشكو، وغيرهم”.

وتبلغ قيمة الغرامة التي تفرض، على مثل هذه المخالفات، ما يعادل 1250 دولارا.

وقال زيلينسكي في وقت لاحق: “القهوة كانت رائعة في خميلنيتسكي… رائحتها عبقة ولذيذة”.

وأعلن أنه سيدفع الغرامة وقال إنه كان يلبي دعوة تلقاها وحاشيته من صاحب المقهى.