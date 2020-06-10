9 إصابات في حادث تصادم مروع في الطائف

أصيب 9 أشخاص في حادث تصادم مروع بالطائف.

باشرت الفرق الإسعافية التابعة لهيئة الهلال الأحمر السعودي بالطائف، اليوم، بلاغا عن وجود حادث تصادم بعد أن تلقت غرفة العمليات بمنطقة مكة المكرمة عن وجود حادث تصادم بين مركبتين وذلك على طريق الشفاء.

وتفصيلا أوضح شادي بن عابد الثبيني المتحدث باسم الهلال الأحمر السعودي بالطائف، أن غرفة العمليات تلقت البلاغ وبدورها قامت بتوجيه عدد 6 فرق إسعافية بقيادة القائد الميداني أحمد الصخيري.

وأضاف “عند وصول أول فرقة للموقع اتضح أن الحادث خلف وراءه تسع إصابات متنوعة مابين البسيطة والمتوسطة ما دعا إلى تقديم الخدمة الطبية الطارئة لهم ونقل 6 إصابات منها إلى مستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي فيما تم علاج ثلاث حالات بالموقع واكتفت بذلك دون الحاجة لنقلها”.