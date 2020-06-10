كورونا في الصيف؟.. منظمة الصحة العالمية “لا تعرف”

قال مايك ريان، المدير التنفيذي لبرنامج الطوارئ بمنظمة الصحة العالمية، الأربعاء، إنه من غير الواضح كيف سيؤثر حلول فصل الشتاء في نصف الكرة الأرضية الجنوبي على فيروس كورونا المستجد.

وأضاف مسؤول منظمة الصحة العالمية، خلال مؤتمر عبر الإنترنت “لا نعرف ما سيكون عليه فيروس كورونا. في الوقت الراهن ليس لدينا بيانات تشير إلى أن الفيروس سيكون أشد خطورة أو سينتقل بصورة أكبر أم لا”، مشيرا إلى أن أثر حلول فصل الصيف في نصف الكرة الشمالي غير واضح أيضا.

وقال ريان “لا يمكننا أن نعتمد على توقع أن الفصل (المناخي) أو درجة الحرارة يحملان جوابا (بخصوص تفشي المرض)”.

وفي وقت سابق، انتشرت تقارير تفيدي بأن حرارة الطقس من الممكن أن تؤدي إلى إضعاف فيروس كورونا الذي تسبب بوفاة أكثر من 400 ألف إنسان حول العالم منذ تفشيه في ديسمبر الماضي، لكن لم يثبت صحتها.