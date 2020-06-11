مكة: إغلاق 204 منشأة خالفت إجراءات كورونا

نفذت الإدارة العامة لشؤون البلديات‬⁩ ممثلة في البلديات الفرعية والمرتبطة 1954 جولة رقابية على المنشآت التجارية بمكة المكرمة والمتعلقة بالصحة العامة.

وبحسب التفاصيل فقد تم إغلاق 204 منشأة خلال أسبوع و 65 مخالفة للإجراءات الإحترازية و139 مخالفة للإشتراطات الصحية.

بالإضافة لعدد البلاغات الواردة للبلديات 974 بلاغ وتواصل أمانة العاصمة النقدسة حملاتها الرقابية حرصاً منها على سلامة المواطنين والمقيمين ورغبة منها في التأكد على سلامة الأغذية والأدوية والمواد الاستهلاكية من معقمات وكممات والأغذية المقدمة وتطبيق الإجراءات الوقائية في الأسواق التجارية والمنشآت الغذائية.

واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للحد من الأطعمة والمواد الاستهلاكية الفاسدة والمقلدة والمنتهية الصلاحية والمجهولة المصدر .